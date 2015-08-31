Киевское метро с 1 сентября начнет ходить чаще

Об этом сообщается на сайте КП "Киевский метрополитен". "Так, на Святошинско-Броварской линии дополнительно будут курсировать 54 поезда в сутки, на Куреневско-Красноармейской – 44 и 74 поезда на Сырецко-Печерской линии", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на Святошинско-Броварской линии вводятся "засылочные" поезда. Утром в рабочие дни 5 поездов со станции "Лесная" (8:09, 8:15, 8:21, 8:27, 8:34) будут отправляться без пассажиров. Посадка пассажиров будет осуществляться со станции "Черниговская". Эти меры направлены для того, чтобы разгрузить станции "Черниговская", "Дарница", "Левобережная". Также изменяется время отправления первого поезда со станций "Лесная" и "Черниговская" в направлении центра города, а соответственно и режим их работы. В частности, первый поезд будет отправляться со станции "Лесная" в 5:34, "Черниговская" в 05:36. На вход пассажиров на эти станции будут открываться раньше: "Лесная" – вестибюль №1 в 05:25, вестибюль №2 в 05:28, "Черниговская" – вестибюль №1 в 05:31, вестибюль №2 в 05:28.