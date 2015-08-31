Из-за беспорядков под Радой киевлян попросили воздержаться от поездок в центр города

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"К водителям просьба - воздержаться от поездок в центр города Киева, а именно по улицам: Грушевского, Шелковичной, Банковой, Институтской и прилегающим улицам и переулкам", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал лично глава Печерской райгосадминистрации Сергей Мартынчук.

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Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты 265 голосами в первом чтенииприняли изменения в Конституцию Украины в части децентрализации.

В это время под зданием Верховной Рады проходил митинг противников принятия изменений в Конституцию. Между правоохранителями и митингующими произошли столкновения.

Митингующие применили деревянные палки, дымовые шашки, газовые баллончики. Один из митингующих бросил гранату в правоохранителей. По предварительным данным, результате столкновений пострадали около 100 бойцов Нацгвардии, дясять в тяжелом состоянии, один погиб.