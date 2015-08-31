Для госпитализации пострадавших в результате столкновений у Рады задействовали 25 "скорых"

Соответствующее поручение дал Киевский городской председатель Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Так, для оказания помощи на месте и госпитализации пострадавших пока задействованы 25 карет «скорой».

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Как сообщил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий, медиками в настоящее время идентифицировано 56 пострадавших. Из них 54 военнослужащие и 2 – представители средств массовой информации.

По оперативной информации, 37 пострадавших направлены в Киевскую городскую клиническую больницу №17, еще 7 пострадавших – в Александровскую клиническую больницу. 11 пострадавших госпитализированы в Центральный госпиталь МВД Украины, прооперированы 10 пострадавших. 3 пострадавших находились в тяжелом состоянии, один из них – умер.