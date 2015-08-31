1 сентября новый корпус школы №140 примет более 300 учеников Святошинского района

Об этом сообщил директор Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Александр Спасибко. Он отметил, что тем временем будет продолжаться реконструкция старого корпуса учебного заведения и возведение 2-х спортивных залов и бассейна, предусмотренных второй очередью реконструкции школы.

«Благодаря личному содействию Киевского городского председателя Виталия Кличко, нам удалось восстановить в мае этого года реконструкцию и возведение пристройки к школе №140, которые были приостановлены еще в 2010-у. За такое короткое время мы построили новый корпус, полностью обустроили учебные классы мебелью, открыли 2 компьютерные классы с необходимой техникой, пищеблок, актовый и читальный залы с интерактивными досками и тому подобное. Поэтому более 300 детей района будут иметь все необходимые условия для получения качественного и современного среднего образования», – подчеркнул Александр Спасибко и добавил, что впервые за долгое время в Киеве в течение года сданы в эксплуатацию 2 детских садика и 2 школы.

Стоит также отметить, что СОШ №140 имеет все условия для ее посещения детьми с недостатками движения – заведение оборудовано пандусами и лифтом.

Справочно.

Строительство разделено на два пусковых комплекса. Первый на 304 ученика – введут в эксплуатацию уже 1 сентября этого года, второй – в июне 2017 году.

Первый пусковой комплекс предусматривает достройку четырехэтажного здания и пристройку дворовой башни общей площадью 4 951,0 кв. м., в которые входят учебные классы, кухня, помещение столовой, читальный и актовый залы и другие.

Второй пусковой комплекс общей площадью 5 925,0 кв. м. рассчитан на 400 учеников и предусматривает реконструкцию с частичным демонтажем существующего здания и строительство спортивного комплекса, в который входят бассейн, 2 спортивных зала, учебные классы и прочее.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию – июнь 2017 года.