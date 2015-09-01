Чиновники Кличко проявили полную хозяйственную несостоятельность - активисты
Достижением киевской власти за время деятельности при руководстве нынешнего мэра Виталия Кличко является освоение серых схем «папередников».
Такое мнение журналистам выразил представитель общественной организации «Рух за реформы» Константин Берест.
«Сплошной пиар – вот что более всего характеризует работу команды Кличко», – считает активист «Руха за реформы».
«Скажем, обещали оптимизировать расходы столичных коммунальных предприятий. Не сделали этого. Как следствие, не сокращено их бюджетное финансирование, не освободились средства на социальные программы для киевлян. А это, как минимум, более 100 млн грн. в год», - считает Константин Берест.
Также, по словам представителя «Руха за реформы», не проведено объединение коммунальных предприятий родственной деятельности.
Полным провалом называет Берест и попытки киевской власти вывести из тени парковочный бизнес в столице. «Чиновники Кличко не способны установить ежемесячный контроль над доходами с мест парковки, поскольку большая часть доходов оседает в частных карманах чиновников и дельцов, бизнес которых те же чиновники прикрывают от контролирующих органов», – убежден представитель «Руха за реформы».
Берест убежден, что должна быть рассекречена информация о перечне недвижимости, которая находится в коммунальной собственности, об условиях и поступлениях от ее аренды, о показателях эффективности и результатах работы каждого коммунального предприятия, стоимости аренды и поступлениях от парковочных зон, информация о функциональном и целевом назначении земельных участков; база рекламных средств и размеры платежей в бюджет, паспорта и отчеты о выполнении городских целевых программ.
По его словам, регулярно должны публиковаться все проекты решений городского совета.
Напомним, что 114 млн грн. чистого убытка дали в 2014 году коммунальные предприятия Киева. Во время подсчетов аналитики опирались на официальные данные Департамента внутреннего финконтроля столичной администрации. Но Берест убежден, что реальная картина намного хуже.
Общая сумма нарушений и неэффективно использованных бюджетных средств коммунальными предприятиями столицы за прошлый год, по данным аналитиков, составила более 342 млн грн.