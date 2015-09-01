Чиновники Кличко проявили полную хозяйственную несостоятельность - активисты

Такое мнение журналистам выразил представитель общественной организации «Рух за реформы» Константин Берест.

«Сплошной пиар – вот что более всего характеризует работу команды Кличко», – считает активист «Руха за реформы».

«Скажем, обещали оптимизировать расходы столичных коммунальных предприятий. Не сделали этого. Как следствие, не сокращено их бюджетное финансирование, не освободились средства на социальные программы для киевлян. А это, как минимум, более 100 млн грн. в год», - считает Константин Берест.

Также, по словам представителя «Руха за реформы», не проведено объединение коммунальных предприятий родственной деятельности.

Полным провалом называет Берест и попытки киевской власти вывести из тени парковочный бизнес в столице. «Чиновники Кличко не способны установить ежемесячный контроль над доходами с мест парковки, поскольку большая часть доходов оседает в частных карманах чиновников и дельцов, бизнес которых те же чиновники прикрывают от контролирующих органов», – убежден представитель «Руха за реформы».

Берест убежден, что должна быть рассекречена информация о перечне недвижимости, которая находится в коммунальной собственности, об условиях и поступлениях от ее аренды, о показателях эффективности и результатах работы каждого коммунального предприятия, стоимости аренды и поступлениях от парковочных зон, информация о функциональном и целевом назначении земельных участков; база рекламных средств и размеры платежей в бюджет, паспорта и отчеты о выполнении городских целевых программ.

По его словам, регулярно должны публиковаться все проекты решений городского совета.

Напомним, что 114 млн грн. чистого убытка дали в 2014 году коммунальные предприятия Киева. Во время подсчетов аналитики опирались на официальные данные Департамента внутреннего финконтроля столичной администрации. Но Берест убежден, что реальная картина намного хуже.

Общая сумма нарушений и неэффективно использованных бюджетных средств коммунальными предприятиями столицы за прошлый год, по данным аналитиков, составила более 342 млн грн.