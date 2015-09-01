Правоохранители не нашли взрывчатку в здании парламента
11:56, 01 сентября 2015Киев
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Взрывотехнические группы обследовали здание Верховной Рады и не нашли каких-либо взрывчатых веществ.
Верховная Рада / gazeta.lviv.ua
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве.
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"Здание обследовано. Никакой взрывчатки не найдено", - сообщили в милиции, отметив, что в настоящее время принимаются меры по установлению анонима, который по телефону сообщил о закладке взрывчатки.
Как сообщал УНИАН, около 11.00 по линии "102" поступило анонимное сообщение о заминировании здания Верховной Рады Украины.
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