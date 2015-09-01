В Киеве на Южном мосту с 4 сентября ограничат движение транспорта
11:59, 01 сентября 2015Киев
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В Киеве с 4 сентября будет ограничено движение транспорта на Южном мосту в направлении со Столичного шоссе на проспект Бажана.
Завершение капитального ремонта проезжей части – 28 сентября / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор", с 4 сентября начнутся подготовительные работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на Южном мостовом переходе (низовая сторона).
На время проведения работ движение автотранспорта на 1-й и 2-й полосах движения в направлении со Столичного шоссе на проспект Бажана будет ограничено на участке вантовой пролетного строения.
Завершение капитального ремонта проезжей части – 28 сентября.
Также в это время будет перекрыто движение пешеходов и велосипедистов на тротуаре низовой стороны моста в направлении движения со Столичного шоссе на проспект Бажана в месте проведения ремонтных работ.
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