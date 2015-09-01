Кличко открыл в столице две современные школы

Мэр поздравил учеников, педагогов и родителей с праздником и рассказал, что это впервые за последние годы столичная власть открыла в Киеве два детсада, а сегодня открываются две новые реконструированные школы.

После реконструкции школа №128 может принять 930 учащихся (ранее лишь 376). Теперь в школе - просторные учебные классы, оборудованные современной мебелью и техникой. Здание школы утепленное, с энергосберегающими окнами, в ней установлены современные системы вентиляции, отопления, электроснабжения, водоснабжения, канализации, системы противопожарной защиты, видеонаблюдения и охранной сигнализации.

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Это учебное заведение оснащено локальной компьютерной сетью, лингафонными классами и интерактивными досками. Школа имеет спортивные площадки, поле для мини-футбола с искусственным покрытием, детскую игровую площадку, площадку для изучения правил дорожного движения.

Кличко назвал эту школу самой лучшей и самой современной в столице. «Я хочу поздравить всех учеников, учителей и родителей – сегодня мы открываем лучшую школу в Киеве и, наверное, в Украине. Такую просторную светлую школу с современным оборудованием сложно найти», – отметил городской голова. Мэр Киева передал для школы компьютерное оборудование.

Кличко также поблагодарил строителей, которые в короткий срок осуществили реконструкцию школы. «Многие люди не верили, что мы успеем вовремя открыть эту школу», – сказал мэр Киева.

Специализированная школа № 141 «Образовательные ресурсы и технологический тренинг» после реконструкции может принять 900 учеников. Это учебное заведение с углубленным изучением английского языка, иврита, информационных технологий. В школе предусмотрено 30 современных учебных кабинетов, оборудованных мультимедийными средствами обучения; компьютеризированная библиотека-медиатека с доступом в интернет; лаборатории физики, биологии, химии, 7 лабораторий информационных технологий, 2 лингафонных кабинета; актовый зал с операторской комнатой; конференц-зал; современный спортивный и тренажерный зал, объединенный малый спортивный и танцевальный зал, который укомплектован необходимым спортивным оборудованием и инвентарем.

На территории школы построен современный стадион с беговыми дорожками, корт (спортивная площадка для игровых видов спорта: баскетбол, волейбол, теннис), 2 спортивные площадки с тренажерами. Для реконструкции школы № 141 город привлек инвесторов.

«Мы будем делать все, чтобы образование получало достойное финансирование. А ученики и преподаватели имели комфортные условия, чтобы учить и учиться», – подчеркнул Кличко.