Кличко навестил бойцов НГУ и правоохранителей, которые пострадали в результате теракта возле ВР

Кличко пообщался с ребятами, пожелал им скорейшего выздоровления и поблагодарил за мужество и добросовестное выполнение своих обязанностей.

"Сейчас в этой больнице находится 40 человек. Полчаса назад умер второй боец Нацгвардии - парень из воинской части из Мелитополя, ему был 21 год. Он получил травмы несовместимые с жизнью. Врачи делали все возможное, но, к сожалению, не смогли его спасти", - отметил Кличко.

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Мэр отметил, что много пострадавших ребят находились в зоне АТО, вернулись в Киев на ротацию и обеспечивали охрану правопорядка в столице.

"Я пообщался с ребятами, некоторые из них с тяжелыми ранениями, некоторых уже скоро выпишут и они вернутся домой, - сказал Кличко. - Мы делаем все, чтобы ребята получили качественную медицинскую помощь, материальную помощь и имели все необходимое. Я благодарен этим ребятам - они обеспечивали охрану порядка в Киеве. А те, кто устроил кровавые беспорядки, эти псевдопатриоты, - они разрушают Украину своими действиями. Они должны быть задержаны и отвечать за свои действия! Все без исключения!" - подчеркнул Кличко.

По данным МВД, всего в столкновениях под Верховной Радой 31 августа пострадал 141 человек, из которых 131 – это бойцы Нацгвардии и милиционеры.