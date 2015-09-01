Центр Киева будут усиленно патрулировать бронеавтомобили "КрАЗ Кугуар"

Руководство Министерства внутренних дел приняло решение об усилении патрулирования центральной части Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, указанные меры предпринимаются с целью обеспечения безопасности жителей города, предотвращения нарушений общественного порядка и возможных провокаций.

Читайте такжеТеракт под Радой: Скончался еще один раненый боец МВД

К патрулированию в городе Киеве также привлечены дополнительные силы из других регионов Украины: 1250 работников органов внутренних дел и 950 военнослужащих Национальной гвардии.

Кроме того, организованы четыре специальных маршрута патрулирования с использованием бронеавтомобилей «КрАЗ Кугуар» с восемью членами экипажа в каждой машине.

Первый маршрут – от Европейской площади до Площади Славы, второй – от Европейской до Бессарабской площади, третий – от ЦИК до Дворце Спорта (улица Бассейная). Четвертая бронемашина находится в резерве в центре города и может быть задействована в случае необходимости.

МВД обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к необходимости усиления охраны общественного порядка и просит помогать патрульным и сообщать о подозрительных предметах и попытках провокаций.

Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

Читайте такжеТеракт под Радой: все видео взрыва гранаты, брошенной свободовцем из "Сичи"

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

По данным пресс-секретаря Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, в столкновениях пострадал 141 человек, из них 131 – милиционеры и гвардейцы.

В тот же день от ранений скончался военнослужащий Нацгвардии, сегодня еще двое.

Открыто уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса.