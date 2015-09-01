Кличко: за кровавые провокации политсилы должны нести и уголовную, и политическую ответственность

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, комментируя вчерашние события под Верховной Радой, сообщает пресс-служба столичного головы.

"Политические партии должны отстаивать свою точку зрения, доказывать правоту, убеждать оппонентов цивилизованно, через средства массовой информации. Но когда начинают прибегать к силовым методам, более того - использовать оружие, это можно назвать только терроризмом», - подчеркнул Кличко.

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Он отметил, что наказание за преступления должно быть неотвратимым и не зависеть от партийной принадлежности. «Партия должна нести ответственность - политическую ответственность за свои действия, а ее члены - в этом случае - должны понести уголовную ответственность», - сказал Кличко.

По словам политика, принятые Радой изменения в Конституцию в части децентрализации является важным шагом для передачи власти местным громадам. "И там речь не идет об особом статусе Донбасса, а речь идет о переходных положениях Конституции относительно особенностей управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей, где сегодня продолжаются боевые действия", - подчеркнул Кличко. И закрепляются эти особенности управления, отметил Кличко, отдельным законом.

Ранее УНИАН сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко навестил военнослужащих Нацгвардии и правоохранителей, которые пострадали в результате кровавых событий возле Верховной Рады и находятся на лечении в городской клинической больнице №17.