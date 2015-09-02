Кличко посетил КДЦ Подольского района, где сегодня ввели в эксплуатацию цифровой флюорограф

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, мэр поблагодарил врачей за добросовестный труд и выразил надежду, что новый флюорографический аппарат стоимостью в 1,2 млн грн поможет медикам в их ежедневной работе.

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"Очень рад, что сегодня вводим в эксплуатацию современную высокотехнологичную аппаратуру. Это даст возможность каждому получать качественную и быструю диагностику. Конечно, это маленький шаг, но из них складываются большие вещи. Рад, что эта современная техника сможет обслуживать жителей Подольского района и предоставлять высококачественные услуги", – подчеркнул Кличко.

По словам главного врача центра Игоря Королика, новый аппарат имеет ряд преимуществ, в частности, он имеет низкую лучевую нагрузку и является безопасным для пациента и врача, который проводит диагностику. Кроме того, для него не нужна пленка и проявочные материалы, а также отдельное помещение для хранения архива. Потенциально новый флюорографический аппарат может обслуживать до 150 пациентов ежедневно.

В комментарии журналистам Кличко отметил, что флюорограф, который ранее находился в поликлинике, имел 100% износ, а в январе 2015 года произошла сложная поломка, после чего, по выводам экспертов, флюорограф не подлежал ремонту. Подольская РГА обратилась к киевской городской власти с просьбой помочь решить эту проблему. На ее запрос в бюджет города на 2015 год были заложены и впоследствии выделены средства для закупки нового флюорографического аппарата.