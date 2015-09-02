Жара снова бьет рекорды: Минувшая ночь в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории сегодня 2 сентября киевляне пережили самую теплую ночь с 1881 года для этой даты.

"Ночная температура не опустилась ниже +21,8°С и, таким образом превысив на 3,7°С предварительное историческое значение для этого дня 1944 года", - говорится в сообщении геофизической обсерватории.

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Отмечается, что это уже третий температурный рекорд в столице за первые дни сентября, зафиксированный метеорологами обсерватории.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в Киеве был установлен новый температурный рекорд: +34,7 градуса.