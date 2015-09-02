Кличко хочет, чтобы все дороги Киева были как обновленная улица Братская на Подоле

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал реконструкцию дорожного покрытия на ул. Братской на Подоле и на проспекте Победы.

"Мы сейчас находимся на улице Братской, которая существенно изменилась. Здесь были старые трамвайные пути, но больше десяти лет трамвай не ходил. И асфальт между путями испортился. Дорога была в ужасном состоянии - колеса можно было менять после проезда по этой улице. Почти 900 метров улицы Братской мы отремонтировали. И наша задача - чтобы в таком состоянии были все остальные улицы не только Подола, но и всего города", - отметил Кличко.

Он отметил, что в Киеве уже заасфальтировано более 500 межквартальных проездов. И работы продолжаются.

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Мэр отметил, что в городе и в дальнейшем будут ремонтировать дороги, но увеличить финансирование и объем капремонтов можно при условии бюджетной децентрализации. "Мы будем строить больше дорог и развязок, если у нас не будут забирать деньги. Децентрализация предполагает и бюджетную децентрализацию. Община должна распоряжаться своими деньгами", - подчеркнул мэр Киева.

После этого Кличко осмотрел состояние работ по реконструкции на проспекте Победы, в частности Святошинского и Ковельского путепроводов.

"Реконструкция этих путепроводов завершена. Раньше здесь всегда образовывались пробки, состояние путепроводов было критическим. Сегодня вы видите здесь свободное движение транспорта, современные отбойники. Сделаны развязки. Территория обустроена. Высажены зеленые газоны. Люди, которые каждый день ехали в сторону Житомира или заезжали оттуда, могут оценить новую дорогу. Ремонт сделали по современным технологиям. Наша задача - продлить ремонтные работы до площади Победы, которая также уже отремонтирована, чтобы западное направление, которое соединяет нас с Европой, отвечало европейским требованиям и стандартам", - подчеркнул Кличко.

В свою очередь гендиректор "Киевавтодора" Александр Густелев рассказал, что в этом году в Киеве также сделан капитальный ремонт улиц Братской, Западной, Игоревской, Сортировочной, Вискозной, Тулузы, Магнитогорской и Магнитогорского переулка, Газопроводной. Кроме того, в течение сентября-октября еще 8 отремонтированных улиц Киева введут в эксплуатацию.