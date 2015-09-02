Столичная власть открывает в каждом районе Киева бесплатные курсы английского

Столичная власть начинает бесплатные курсы английского языка Capital English для всех желающих киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Английский как язык международного общения устраняет барьеры между людьми и открывает большие возможности. Сегодня английский – это язык образования, бизнеса и международного общения. И мы хотим предоставить киевлянам возможность изучать английский, поэтому мы инициировали бесплатные курсы английского языка Capital English», – заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что занятия будут проходить в каждом районе Киева в помещениях райгосадминистраций 2-3 раза в неделю.

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Партнерами проекта выступили Посольство США в Украине, Британский Совет в Украине, школа английского языка Speak Up и Cambridge Assessment.

Первый семестр начнется 14 сентября и продлится 2 месяца. Курсы первого семестра рассчитаны на людей, которым уже исполнилось 18 лет и которые имеют начальный уровень английского языка (уровня А-1 и А-2 по общепринятой европейской системе).

Регистрация на участие в курсах происходит через веб-сайт до 9 сентября. Здесь также можно будет найти дополнительную информацию и расписание занятий.

Кандидаты на обучение должны будут пройти тест на уровень владения английским языком для формирования групп.