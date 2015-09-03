Киев снова затянуло едким дымом

На дым жалуются жители Троещины, Оболони, Дарницы и других районов.

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Возможной причиной дыма в столице мог стать пожар леса под Броварами. Там горит 5 га леса. Также в Киевской области горят торфяники. Однако официальной информации от ГСЧС еще не поступало.

Как сообщал УНИАН, вечером 26 августа Киев неожиданно окутало едким дымом. Над несколькими районами города стояла густая дымка. ​Тогда уберечься от дыма спасатели рекомендовали закрытыми окнами и включенными кондиционерами. Однако на этот раз от едкого дыма с запахом горелого закрытые окна не спасли.