Киев снова затянуло едким дымом
07:18, 03 сентября 2015Киев
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Киев снова затянуло едким дымом. Еще с ночи в большей части города ощущался запах гари.
Большая часть Киева окутана едким дымом / Фото Романа Матерухина
На дым жалуются жители Троещины, Оболони, Дарницы и других районов.
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Возможной причиной дыма в столице мог стать пожар леса под Броварами. Там горит 5 га леса. Также в Киевской области горят торфяники. Однако официальной информации от ГСЧС еще не поступало.
Как сообщал УНИАН, вечером 26 августа Киев неожиданно окутало едким дымом. Над несколькими районами города стояла густая дымка. Тогда уберечься от дыма спасатели рекомендовали закрытыми окнами и включенными кондиционерами. Однако на этот раз от едкого дыма с запахом горелого закрытые окна не спасли.
Сплошной смрад накрыл столицу
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