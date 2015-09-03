ГСЧС: Киев затянуло дымом из-за лесных пожаров возле столицы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 сентября возник пожар в Белодибровском лесничестве Дарницкого лесопаркового хозяйства.

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В связи с осложнением ситуации, Дарницкое лесопарковое хозяйство обратилось за помощью к Главному управлению ГСЧС в Киеве.

Общая площадь пожара - около 15 га. По состоянию на 19.40 пожар был локализован отдельными очагами в пределах 4-х кварталов, говорится в сообщении.

Чтобы остановить пожар, вспахана землю и вырублены деревья на пути распространения огня.

Также в Киевской области третьи сутки продолжается ликвидация пожара хвойного леса на площади около 24 га, возникшего между селами Коблица и Великий Лес Бородянского района.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 сентября спасатели рекомендовали киевлянам ограничить прогулки и проветривание помещений из-за вероятности распространения дыма от лесного пожара возле столицы.