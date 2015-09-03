На столичной Оболони ночью прогремел взрыв: неизвестные бросили гранату в офис "Правого сектора" - СМИ
09:41, 03 сентября 2015Киев
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В Киеве на ул. Майорова (Оболонь) четверо неизвестных бросили гранату в офис "Правого сектора", размещенный на первом этаже жилого дома.
Фотоиллюстрация / УНИАН
Об этом сообщает 112.ua.
Отмечается, что взрыв прогремел около 3:30.
"Четверо неизвестных прибыли на автомобиле с киевскими номерами. СБУ и полиция оперативно среагировали и задержали злоумышленников. Задержанным инкриминируют совершение террористического акта", - говорится в сообщении.
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О возрасте, статусе или причастности их к любым организациям не сообщается. Пострадавших в результате ЧП нет.
Правоохранители уже покинули место происшествия, выполнив все необходимые мероприятия.
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