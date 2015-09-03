Столичная власть переводит все службы на чрезвычайный режим работы из-за пожара под Киевом

Мэр Киева Виталий Кличко дал распоряжение санитарно-эпидемиологической, медицинской и службе по чрезвычайным ситуациям перейти на чрезвычайный режим работы в связи с тлением торфяников на Киевщине и пожаром в лесу под Броварами. Об этом Виталий Кличко сообщил журналистам перед заседанием Киевсовета.

«Сегодня утром Киев проснулся в густом едком тумане. В связи с экологической ситуацией в столице, которая сложилась вследствие того, что под Киевом горят торфяники и лес, городская власть обращается к киевлянам максимально ограничить присутствие на открытом воздухе. Особенно людям с заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистыми заболеваниями», – отметил Кличко.

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Мэр подчеркнул, что по результатам утреннего совещания дал распоряжение всем службам: санитарно-эпидемиологической, по чрезвычайным ситуациям, медицинской – перейти на чрезвычайный режим работы. И особенно контролировать ситуацию в городе: и по информированию населения о мерах безопасности, и по оказанию необходимой медико-санитарной помощи всем, кто обращается, и в отношении мытья киевских улиц.

«Все эти меры вводятся, но их режим должен быть более эффективным и скоординированным. Несколько дней назад мы также ввели более интенсивное поливание улиц в столице», – подчеркнул мэр Киева.

Виталий Кличко также отметил, что сегодня в учебных и воспитательных заведениях столицы будет сокращенный день.

«Мы обратились, чтобы родители, которые могут оставить детей дома, сделали это. А в пятницу школы и детсады в столице будут закрыты», – сказал Киевский городской голова.