Подробности ночного взрыва на Оболони: террористы планировали подорвать жилой дом (видео)

Как сообщили в пресс-центре СБУ, четыре террориста – члены одной из пророссийских общественных организаций - задержаны на месте преступления.

"Организатор тергруппы, уроженец Сахалинской области (РФ), вместе с сообщниками, жителями Киева и области, спланировали теракты в Киеве...Террористы были задержаны возле пункта приема гуманитарной помощи для бойцов антитеррористической операции. Пункт расположен на первом этаже многоэтажного жилого дома по улице Майорова в Оболонском районе. Злоумышленники оказали активное вооруженное сопротивление – успели взорвать гранату РГД-5 возле помещения пункта приема помощи. В ответ правоохранители применили табельное оружие – один из террористов ранен в ногу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, у преступников изъяты предметы, которые могли бы применяться для совершения терактов в столице. Таким образом удалось предотвратить реальную угрозу жизни и здоровью киевлян.

По данным пресс-центра, во время попытки теракта злоумышленники отключили мобильные телефоны, использовали портативные рации, установили на авто фальшивые номера.

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Как уже установлено, после теракта организатор террористической группы должен был немедленно выехать на временно оккупированную территорию АР Крым.

По данным некоторых украинских СМИ, террористическая группа планировала взорвать жилой дом на Оболони.

Главным следственным управлением СБ Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на СМИ, около 3:30 на ул. Майорова (Киев, Оболонь) прогремел взрыв.