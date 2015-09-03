Уровень загрязнения воздуха в Киеве снижается, но все еще превышает норму

Об этом сообщает Главное управление Госсанэпидслужбы (СЭС) в Киеве, передает "Украинская правда". "По состоянию на 9:30-11:15 3 сентября в пробах воздуха, отобранных ГУ "Киевский городской лабораторный центр", концентрации сернистого ангидрида (диоксида серы) превышали максимально разовые в 3 раза по улицах: Банковой, 11, Институтской, 9, в 3,6 раза по ул. Спасской, 7 и в 4 раза по ул. Межигорской, 13", - сообщили в СЭС.

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Там отметили, что по другим ингредиентам (азота диоксид, углерода оксид) превышение предельно допустимых концентраций на указанных улицах не зарегистрировано.

Мониторинг атмосферного воздуха Киева продолжается, подытожили в СЭС.

Напомним, по состоянию на 8 утра концентрация загрязняющих веществ в воздухе Киева превышала норму в 5-8 раз.

СЭС обещала ежечасно информировать жителей об уровне загрязнения воздуха в связи с пожарами в столице и в Киевской области.