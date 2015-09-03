Глава ГСЧС назвал пожар под Киевом попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине

Лес в Зазимье возле Киева подожгли намеренно.

Об этом сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин на пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН. Он отметил, что вчера возле Зазимье горело 32 га леса. На данный момент пожар уже ликвидирован.

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Чечеткин также добавил, что лес загорелся одновременно с четырех разных сторон, что указывает на умышленный поджог. Министр также предположил, что этот поджог мог иметь политическую подоплеку с целью дестабилизировать ситуацию.

«На сегодняшний день очагов пожара с открытым горением на территории Киева и поблизости нет. Есть отдельные очаги тления торфа и лесной подстилки. Я усматриваю в этом (в поджоге леса — УНИАН) и политическую составляющую, потому что все эти намеренные поджоги делаются в том числе и с целью расшатывания ситуации в стране», - сказал Чечеткин.