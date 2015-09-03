Уровень сернистого ангидрида в Киеве превышает допустимую норму почти в 6 раз - ГСЧС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин сегодня на пресс-конференции.

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Это, по словам Чечеткина, следствие горения торфа и леса вблизи Киева.

"Относительно вреда жителям Киева, на сегодня отмечается увеличение в 5,8 раз содержания сернистого ангидрида в воздухе. Это бесцветный газ, и он может вызвать раздражение верхних дыхательных путей, однако существенного вреда здоровью он не наносит", - говорит Чечеткин.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в районе села Зазимье под киевом возник лесной пожар, дым от которого распространился почти на всю столицу.

Также на Киевщине третьи сутки продолжается ликвидация пожара хвойного леса на площади около 24 га, который возник между селами Коблица и Большой Лес Бородянского района.

В связи с задымленностью КГГА рекомендовала приостановить учебный процесс в столичных школах. Сегодня, 3 сентября, в школах сокращен учебный день. Завтра, 4 сентября, учебный процесс будет приостановлен вообще.

Справка УНИАН. Сернистый ангидрид (серы двуокись, оксид серы) - бесцветный газ с характерным резким запахом. В природе встречается в вулканических газах, хорошо растворяется в воде с образованием сернистой кислоты. Основная сфера применения SO2 - производство серной кислоты; применяется в бумажной и текстильной промышленности, а также для сульфатации овощей и фруктов. Большая теплота испарения и легкая конденсованность позволяют использовать его в холодильной технике. Сернистый ангидрид токсичен, в легких случаях отравления обусловливает кашель, насморк, слезотечение, чувство сухости в горле, осиплость, боль в груди; при острых отравлениях средней тяжести также появляются головная боль, головокружение, общая слабость, боль под грудью; при осмотре - признаки химического ожога слизистых оболочек дыхательных путей. Максимально допустимая среднесуточная концентрация в населенных пунктах не должна превышать 0,15 мг/кубометр.