В Киевсовете установили новую систему голосования, которая должна предотвратить кнопкодавство

Как передает корреспондент УНИАН, Кличко представил новую систему голосования журналистам перед началом заседания Киевсовета. Участие в презентации также принял его заместитель - секретарь Киевсовета Алексей Резников.

Они продемонстрировали, как работает новая система.

Читайте такжеКличко пригрозил чиновникам за саботаж по выделению земли семьям погибших киевлян-участников АТО

В частности, отмечалось, что во время голосования, чтобы голос депутата был засчитан, необходимо в течение минимум 10 секунд пальцами удерживать одновременно 2 сенсорные кнопки. При этом эти сенсорные кнопки не воспринимают нажатия другими предметами.

Как подчеркнул Кличко, именно благодаря этому депутат сможет проголосовать исключительно только за себя.

"Эта система, и это уже проверено всеми специалистами, делает невозможным кнопкодавство", - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что Киевсовет первым в Украине установил такую систему.

"В Киевсовете сделан первый и очень важный шаг. Даже Верховная Рада еще такого не сделала - это персональное голосование. Мы сегодня поставили еще одну большую преграду политической коррупции. Поэтому относительно голосования за другого человека, так называемое кнопкодавство - политическая коррупция. Теперь голосование будет только персональное", - сказал Кличко.

Кроме того, на рабочих местах депутатов установлены экраны, на которых будет размещаться повестка дня заседания; результаты поименного голосования по каждому из решений; законодательство Украины. Также депутаты смогут воспользоваться возможностью сенсорным нажатием записаться на выступление с места или трибуны.

По словам Резникова, за установку новой системы голосования город уплатил в прошлом году 12 млн грн. Резников обратил внимание, что за оборудование оплачено в соответствии с утвержденным соглашением с производителем, и эту сумму удалось оставить неизменной, несмотря на значительный рост курса доллара. По словам секретаря Киевсовета, для системы было использовано много деталей зарубежного производства.