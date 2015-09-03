Спасатели надеются до конца дня ликвидировать пожар под Киевом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

Чечеткин отметил, что в настоящее время задымление в Киеве уже не такое сильное, как утром.

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Он отметил, что при наличии благоприятных условий "мы прогнозируем и планируем до завершения сегодняшнего дня полностью ликвидировать пожар в районе населенного пункта Зазимье".

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в районе села Зазимье под киевом возник лесной пожар, дым от которого распространился почти на всю столицу.

Горело 32 гектара леса. Спасателям удалось локализовать пожар, заверили в ГСЧС.

В связи с задымленностью, а также из-за высокой температуры воздуха, в столичных школах приостановлен учебный процесс.

Сегодня, 3 сентября, в школах сокращен учебный день. Завтра, 4 сентября, учебный процесс будет приостановлен вообще.