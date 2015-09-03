В Киеве появилась улица Добровольческих Батальонов

Улица Панфиловцев в Киеве переименована в улицу Добровольческих Батальонов.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» соответствующее решение, которое было представлено в виде проекта на рассмотрение Киевсовета как безотлагательное, проголосовали 71 из 95 зарегистрированных в зале депутатов.

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Депутат горсовета Петр Кузик как инициатор проекта решения отметил, что именно ребята добровольческих батальонов «в то время, когда в стране было трудно, своей жизнью, собой прекратили дальнейшую оккупацию Украины и остановили врага».

«Случайно так оказалось, что на улице Панфиловцев находится Консульство Российской Федерации. Поэтому я прошу проявить государственную позицию и поддержать этот проект решения», - сказал он.

Проект прошел всю процедуру согласования, добавил депутат.