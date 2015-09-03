Задымление в Киеве: Синоптики рассказали, когда в столице станет легче дышать

Об этом сообщили в Главном управлении Госсанэпидслужбы в Киеве.

"Некоторое улучшение ситуации атмосферного воздуха состоится к вечеру, когда ветер изменится на северный, северо-западный и будет дуть с Киевского моря, хотя и со скоростью 2м/с", - говорится в сообщении.

Концентрация сернистого ангидрида в воздухе Киева начала снижаться. Так, по состоянию на 11:30-12:00 в пробах воздуха концентрации сернистого ангидрида (диоксида серы) превышали максимально разовые в 2,6 раза по проспекту Дружбы Народов, 3; в 2,8 раза ул. Сабурова, 8 и в 3 раза по проспекту Героев Сталинграда, 4 и пр-ту Маяковского, 3.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в районе села Зазимье под Киевом возник лесной пожар, дым от которого распространился почти на всю столицу.

Также на Киевщине третьи сутки продолжается ликвидация пожара хвойного леса на площади около 24 га, который возник между селами Коблица и Большой Лес Бородянского района.

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В связи с задымленностью КГГА рекомендовала приостановить учебный процесс в столичных школах. Сегодня, 3 сентября, в школах сокращен учебный день. Завтра, 4 сентября, учебный процесс будет приостановлен вообще.

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Справка УНИАН. Сернистый ангидрид (серы двуокись, оксид серы) - бесцветный газ с характерным резким запахом. В природе встречается в вулканических газах, хорошо растворяется в воде с образованием сернистой кислоты. Основная сфера применения SO2 - производство серной кислоты; применяется в бумажной и текстильной промышленности, а также для сульфатации овощей и фруктов. Большая теплота испарения и легкая конденсованность позволяют использовать его в холодильной технике. Сернистый ангидрид токсичен, в легких случаях отравления обусловливает кашель, насморк, слезотечение, чувство сухости в горле, осиплость, боль в груди; при острых отравлениях средней тяжести также появляются головная боль, головокружение, общая слабость, боль под грудью; при осмотре - признаки химического ожога слизистых оболочек дыхательных путей. Максимально допустимая среднесуточная концентрация в населенных пунктах не должна превышать 0,15 мг/кубометр.