Беспилотник снял на видео окутанный густым смогом Киев (видео)
15:18, 03 сентября 2015Киев
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В сети появилось видео окутанного дымом Киева с высоты птичьего полета.
Скриншот видео
Видеозапись размещена на YouTube.
Как известно, 2 сентября в районе села Зазимье под киевом возник лесной пожар, дым от которого 3 сентября распространился почти на всю столицу.
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Горело 32 гектара леса. Спасателям удалось локализовать пожар, заверили в ГСЧС.
В связи с задымленностью, а также из-за высокуй температуры воздуха, в столичных школах приостановлен учебный процесс.
Сегодня, 3 сентября, в школах сокращен учебный день. Завтра, 4 сентября, учебный процесс будет приостановлен вообще.
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