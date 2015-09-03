Беспилотник снял на видео окутанный густым смогом Киев (видео)

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Как известно, 2 сентября в районе села Зазимье под киевом возник лесной пожар, дым от которого 3 сентября распространился почти на всю столицу.

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Горело 32 гектара леса. Спасателям удалось локализовать пожар, заверили в ГСЧС.

В связи с задымленностью, а также из-за высокуй температуры воздуха, в столичных школах приостановлен учебный процесс.

Сегодня, 3 сентября, в школах сокращен учебный день. Завтра, 4 сентября, учебный процесс будет приостановлен вообще.