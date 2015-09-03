У Кличко выделили ветеранам и участникам АТО 24 миллиона гривень помощи

Столичная власть к 70-й годовщине окончания Второй мировой войны выделила разовую материальную помощь защитникам Отечества на сумму 24 млн 350 тыс. грн. Согласно с распоряжением Киевского городского председателя Виталия Кличко адресные выплаты получат почти 80 тысяч киевлян.

«2 сентября мир отметил дату окончания Второй мировой войны. Подвиг ветеранов, которые защищали Украину и Киев, – вечный. Так же, как и подвиг патриотов, защищающих сегодня независимость нашего государства. К сожалению, сегодня ветераны находятся в бедственном положении. И наш долг – поддерживать и помогать защитникам родной земли», – отметил Кличко.

Мэр отметил, что сегодня столичная власть прилагает все усилия, чтобы облегчить финансовую нагрузку на социально незащищенных жителей столицы, находит ресурсы для внедрения ряда инициатив: от льготного проезда до социального хлеба по фиксированной цене и лекарств.

Средства на материальную помощь ветеранам выделены в рамках городской программы социальной поддержки «Забота. Навстречу киевлянам». Разовую выплату от 200 до 500 гривень получат 79 902 киевлян, которые имеют особые заслуги перед Украиной, которые принимали участие в героической обороне города Киева, инвалиды войны, бывшие узники концлагерей и гетто, ветераны подпольно-партизанского движения, праведники Бабьего яра, участники АТО, семьи героев Небесной сотни и погибших в боевых действиях на Востоке и другие.