Стало известно, какие районы столицы больше всего страдают от пожара под Киевом (инфографика)

Такие данные по состоянию на 3 сентября обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает ТСН.

Отмечается, что от загрязненного воздуха на протяжении суток страдает как столица, так и Киевская область.

Больше всего от задымленности страдают районы правого берега города: Шевченковский, Соломенский, Подольский, Печерский и Голосеевский.

На левом берегу от дымки особенно страдают жители Днепровского района. Жители столицы и окрестностей дышат воздухом, вредные вещества в котором в разы превышают норму.

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Содержание сернистого газа в воздухе над Киевом при норме 0,050 мг/м.куб. в некоторых районах города достигает 0,025 мг/м.куб.

В Киевской области ситуация менее критична, поскольку там уровень вредного газа достигает отметки 0,040 мг/м.куб.

Уровень угарного газа в воздухе Киева и области пока за пределы нормы не вышел. Однако количество оксида азота в столичном воздухе превысило 0,13 мг/м.куб. по суточной нормы 0,04 мг/м.куб.

Ранее УНИАН сообщал, что в связи с задымленностью, а также из-за высокой температуры воздуха в столичных школах приостановлен учебный процесс.

Сегодня, 3 сентября, в школах сокращен учебный день. Завтра, 4 сентября, учебный процесс будет приостановлен вообще.