ГСЧС: пожар в Дарницком лесу под Киевом ликвидирован

"По состоянию на 19:56 3 сентября пожар на территории Белодубравного лесничества Дарницкого лесопаркового хозяйства ликвидирован на площади 32 га в пределах 4-х кварталов", говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Также отмечается, что сейчас на месте пожара осуществляется проливание территории. "Патрулирование местности осуществляют 10 человек гражданского корпуса "Азов"", - сообщили в ГСЧС.

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Как сообщал УНИАН, почти все районы Киев затянуло дымом из-за лесных пожаров близ столицы. В частности, 2 сентября возник пожар в Белодубравном лесничестве Дарницкого лесопаркового хозяйства. Также на Киевщине третьи сутки продолжается ликвидация пожара хвойного леса на площади около 24 га, что возникла между селами Коблица и Большой Лес Бородянского района.