В Киев сегодня может вернуться "дымовая завеса"
07:25, 04 сентября 2015Киев
3565
В Киеве прогнозируют возвращение смога от пожаров сегодня утром. Спасатели говорят, что это произойдет из-за перепада давления и смены направления ветра.
Синоптики предупредили, что ветер со стороны пожаров будет дуть на Киев несколько дней / Фото УНИАН
Несмотря на то, что большинство очагов открытого огня уже потушили, тление продлится несколько дней, говорится в сюжете ТСН. Поэтому киевлянам снова придется трудно.
Читайте такжеКиев снова затянуло едким дымом
Улицы города активно поливают специальные машины коммунальных предприятий. Все бригады машин скорой помощи в Киеве ориентированы на симптомы отравления дымом. Последними считаются замедленная речь, нарушение ориентации, тахикардия, высокое артериальное давление, нарушение дыхания, головная боль, утомляемость и рассеянность.
В свою очередь синоптики же предупредили, что ветер со стороны эпицентра пожаров будет дуть на Киев несколько дней.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter