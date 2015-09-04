В Киев сегодня может вернуться "дымовая завеса"

Несмотря на то, что большинство очагов открытого огня уже потушили, тление продлится несколько дней, говорится в сюжете ТСН. Поэтому киевлянам снова придется трудно.

Читайте такжеКиев снова затянуло едким дымом

Улицы города активно поливают специальные машины коммунальных предприятий. Все бригады машин скорой помощи в Киеве ориентированы на симптомы отравления дымом. Последними считаются замедленная речь, нарушение ориентации, тахикардия, высокое артериальное давление, нарушение дыхания, головная боль, утомляемость и рассеянность.

В свою очередь синоптики же предупредили, что ветер со стороны эпицентра пожаров будет дуть на Киев несколько дней.