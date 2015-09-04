В Киеве снизился уровень загрязнения воздуха

Главное управление Госсанэпидслужбы Киева заявляет, что уровень загрязнения воздуха в Киеве снизился.

Об этом говорится в сообщении столичной Госсанэпидслужбы.

"Главное управление Госсанэпидслужбы в Киеве информирует, что по состоянию на 6.45 4 сентября в пробах воздуха, отобранных ГУ «Киевский городской лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины», зарегистрировано значительное снижение содержания сернистого ангидрида и других веществ контроля по сравнению с прошедшими сутками", - говорится в сообщении.

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Мониторинг атмосферного воздуха в Киеве продолжается.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 3 сентября, в результате задымления, в котором оказался Киев из-за лесных пожаров, уровень сернистого ангидрида в столице превышал допустимую норму в 5,8 раз.

2 сентября на площади около 15 га возник пожар в Белодибровском лесничестве Дарницкого лесопаркового хозяйства. По состоянию на 19.40 3 сентября пожар был локализован, а на утро 4 сентября полностью ликвидирован.