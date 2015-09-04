В "Софии Киевской" из-за провала грунта образовалась яма размером 3 метра

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора по научной работе Вячеслав Корниенко. "Действительно есть провал грунта около 3 метров шириной и до 2 метров глубиной. Сейчас приняты меры для обеспечения безопасности посетителей. Территория ограждена, пропасть накрыта", - рассказал Вячеслав Корниенко.

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Он заверил, что провал никоим образом не грозит историческим зданиям "Софии", потому что находится далеко от них. "Пропасть далеко от всех достопримечательностей – на расстоянии 70-80 метров. Это событие также никоим образом не повлияет на запланированные мероприятия в "Софии" – в частности, на фестиваль классической музыки 5-6 сентября. Будет дежурить человек, который не будет пускать посетителей к накрытой яме. То есть их жизни и здоровью ничего не будет угрожать", - подчеркнул заместитель директора.

Он пояснил, что такие провалы на территории "Софии" возникают часто. Начались они в XX веке и связаны с особенностью структуры почвы. "Земля проваливается регулярно, потому что есть подземные полости. Они с начала XX века проваливаются. Это было в 20-х годах, в 70-х и позднее в 80-х и 90-х", - рассказал Вячеслав Корниенко.

Он добавил, что в ближайшее время пропасть не ликвидируют – ее нельзя просто засыпать песком, а надо исследовать. "Пока будет консервация , чтобы можно было в дальнейшем эту яму исследовать. Чтобы исследовать, здесь надо ставить крепления, проводить комплекс мероприятий. К сожалению этого нельзя будет сделать сейчас осенью, когда будет дождливая погода, и зимой. Поэтому сейчас просто будет проведена консервация", - рассказал заместитель директора.

Вячеслав Корниенко добавил, что начать изучение провала и, соответственно, начать формировать мероприятия по его ликвидации можно будет не раньше мая следующего года.