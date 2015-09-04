За сдачу коррупционеров в Киевской области заплатят 10 тысяч

Проект «СТОП коррупции в Киевской области» объявил конкурс и обратился к жителям области с предложением предоставлять сведения о коррупционных действиях в регионе.

За информацию, подкрепленную фактами, обещается денежное вознаграждение в размере 10000 гривен, 5000 гривен и 3000 гривен.

«В идеале это должны быть фото- и видео-доказательства. И если они отвечают действительности и станут темой нашего журналистского расследования, вознаграждение будет обязательно выплачено», - говорится на официальной странице проекта «СТОП коррупции в Киевской области» в Facebook.

Кроме того, учреждена специальная премия в 2000 гривен за информацию, которая будет самой интересной, даже если не станет темой расследования в программе «СтопКор». Телефон «горячей линии» (044)578 0004.

Справка. Проект “Стоп коррупции в Киевской области” расследует факты коррупции, с которыми непосредственно столкнулись жители Киевской области, показывает реальную картину злоупотреблений, а по материалам журналистских расследований каждую среду в 21:30 выходит программа "СтопКор" на канале КДР ТРК.