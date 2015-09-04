Теперь бесконтактные карточки можно купить на всех станциях метро Киева

С сегодняшнего дня бесконтактные карточки на количество поездок можно приобрести на всех станциях киевского метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба «Киевского метрополитена».

Кроме того, как отмечается, оплатить проезд банковскими карточками MasterCard с системой PayPass можно на 17 станциях метрополитена: «Крещатик», «Театральная», «Золотые ворота», «Площадь Льва Толстого», «Майдан Незалежности», «Почтовая площадь», «Контрактовая площадь», «Дворец спорта», «Арсенальная», «Университет», «Политехнический институт», «Шулявская», «Олимпийская», «Дворец «Украина», «Лукьяновская», «Кловская», «Печерская».

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В подземке продолжают работы по установке специальных турникетов для расчетов PayPass.

Как сообщал УНИАН, в июле метрополитен сократил с 52 до 16 количество станций, на которых продавали бесконтактные карточки на количество поездок. Изменения в организации продажи проездных документов объясняли внедрением автоматизированной системы прохода пассажиров.

С 19 июня на 17 станциях метро Киева введена дополнительная система оплаты проезда с помощью бесконтактной банковской карты MasterCard (с системой PayPass), без необходимости покупать жетон или проездной билет.