В Киеве количество некоторых веществ в воздухе продолжает превышать норму (инфографика)

Районы правого берега и Днепровский район на левом берегу еще остаются несколько задымлеными, однако уровень почти всех вредных веществ в данный момент находится в пределах нормы, передает ТСН.

Отмечается, что в организм киевлян в допустимом количестве попадает пыль, сернистый гидрид, оксид углерода.

Читайте такжеВ Киеве снизился уровень загрязнения воздуха

Однако уровень азота и формальдегида в столице сейчас превышает суточную предельно допустимую концентрацию. Уровень азота в настоящее время достигает отметки 0,11-0,25 мг/м куб. при суточной норме в 0,04 мг/м куб. Количество формальдегида, при норме 0,003 мг/м куб. достигает отметки 0,018 мг/м куб.

Похожая ситуация по состоянию на 4 сентября наблюдается и в Киевской области, где уровень суточной нормы превышает количество азота и формальдегида.

Как сообщал УНИАН, вчера Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о ликвидации пожара в Дарницком лесу под Киевом, в результате которого столицу окутало дымом.