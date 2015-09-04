Киевские школы заработают в обычном режиме с 7 сентября

Как сообщила заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко, соответствующие рекомендации предоставило Главное Управление Госсанэпидслужбы в г. Киеве.

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«По результатам последних замеров концентрация вредных веществ в воздухе практически не превышает норму, а температура воздуха на улице, а следовательно и в помещениях, снизилась. Именно поэтому у нас и у СЭС нет никаких возражений относительно возобновления учебно-воспитательного процесса в образовательных заведениях Киева», - отметила она.

При этом Старостенко подчеркнула, что приостановление учебы в школах на один день не нуждается в отработке, а «догнать» школьную программу столичные школьники смогут за счет ее незначительного уплотнения.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в районе села Зазимье вблизи Киева возник лесной пожар, дым от которого распространился почти на всю столицу.

Горело 32 гектара леса. Спасателям удалось локализовать пожар, заверили в ГСЧС.

В связи с задымленностью, а также из-за высокой температуры воздуха, в столичных школах 3 сентября был сокращен учебный день, а 4 сентября учебный процесс приостановлен вообще.