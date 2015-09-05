СЭС: превышения концентрации вредных веществ в воздухе Киева нет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на столичную СЭС.

«По состоянию на 9:00 5 сентября 2015 года после изменения погодных условий на территории г. Киева не зарегистрированы превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций содержания вредных веществ в атмосферном воздухе», - говорится в сообщении.

В то же время, как предупреждают в КГГА, в связи с дальнейшим горением торфяников в Киевской области сохраняется возможность формирования смога во время инверсии температуры (утром и вечером после 20:00) и изменения ветра.

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Как сообщал УНИАН, 3-4 сентября в Киеве из-за лесных и торфяных пожаров в области наблюдалась задымленность и зафиксирована высокая концентрация вредных веществ в воздухе.