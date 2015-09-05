В ГСЧС заявляют, что превышение вредных веществ в Киеве связано с транспортом, а не с пожарами
17:22, 05 сентября 2015Киев
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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявляют, что превышения вредных веществ в Киеве связано не с горением торфа на территории Киевской области и пожаром в зоне отчуждения ЧАЭС, а с большим количеством транспорта в городе.
Повышенные показатели фиксируются в связи с большим количеством автомобилей \ Фото УНИАН
Об этом сообщается на сайте ГСЧС.
Читайте такжеСЭС: превышения концентрации вредных веществ в воздухе Киева нет"Превышение предельно допустимых концентраций в 4-5 раз не связано с горением торфа на территории Киевской области и пожаром в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения. Такие показатели фиксируются в связи с огромным количеством автомобильного транспорта в Киеве и аномальной жарой, и является нормой для этого времени года", - отмечается в сообщении ГСЧС.
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