В ГСЧС заявляют, что превышение вредных веществ в Киеве связано с транспортом, а не с пожарами

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Читайте такжеСЭС: превышения концентрации вредных веществ в воздухе Киева нет"Превышение предельно допустимых концентраций в 4-5 раз не связано с горением торфа на территории Киевской области и пожаром в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения. Такие показатели фиксируются в связи с огромным количеством автомобильного транспорта в Киеве и аномальной жарой, и является нормой для этого времени года", - отмечается в сообщении ГСЧС.