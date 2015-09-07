Полиция остановила автомобиль предстоятеля Киево-Печерской Лавры за нарушение ПДР, однако оштрафовать не смогла

Сотрудники патрульной полииции в Киеве остановили автомобиль Mercedes-Benz S-class предстоятеля Киево-Печерской Лавры Павла за нарушение ПДР.

Однако, священнослужитель не дал полицейским пообщаться с водителем и составить протокол о нарушении.

"Если я разрешу - возьмете, если не разрешу - не возьмете", - сказал Павел в ответ на желание полицейских увидеть права водителя.

Предстоятель Лавры посоветовал сотруднику полиции "подумать о душе" и сходить в церковь, а потом делать ему замечания.

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Также священнослужитель заявил, что водитель делает то, что он ему скажет, поскольку в церкве есть послушание.

Помимо этого, Павел посоветовал полицейским сперва разобраться с припаркованными возле въезда в Лавру автомобилями, после чего сел в автомобиль и уехал.

В свою очередь, Патрульная полиция, в комментарии к произошедшему инциденту, который произошел еще в июле, на своей странице в Facebook отметила, что "патрульные, учитывая присутствие большого количества верующих, решили не идти на эскалацию конфликта и не задерживать правонарушителя."

"Правильность такого решения будет изучена руководством Департамента патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Щодо інциденту патрульних із священнослужителем та Mercedes-Benz S-class:Дійсно, у середині липня мало місце дане вчин... Posted by Патрульна поліція України on Sunday, September 6, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что полицейский патруль в Киеве остановил кортеж вице-президента УЕФА Григория Суркиса.