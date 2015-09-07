В Киеве предлагают переименовать Московский мост и 16 улиц в рамках декоммунизации

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, соответствующее предложение было рассмотрено и поддержано комиссией по вопросам наименований на ее сегодняшнем заседании.

Кроме того, комиссия поддержала инициативу о переименовании Московской площади на Демеевскую.

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Решения приняты по результатам проведенного общественного обсуждения и в рамках выполнения программы декоммунизации.

Киевскому городскому голове рекомендовано внести соответствующее представление о переименовании в Киевский городской совет.

Как сообщается, принято решение о переименовании еще 16 улиц города. Среди них, в частности переименования: улицы Онуфрия Трутенко в Голосеевском районе на улицу первого ректора Киевского университета Михаила Максимовича; часть улицы Ленина (от улицы Светлой до поворота) в Дарницком районе на улицу выдающегося украинца Назария Яремчука; улицы Фрунзе в Деснянском районе на улицу Семьи Ханенко; улицы Ивана Дубового в Днепровском районе в улицу Георгия Тороповского, самого молодого киевлянина – Героя АТО; улицы Луначарского в Днепровском районе в улицу митрополита Андрея Шептицкого; улицы Гамарника в Оболонском районе на улицу Квитки Цисык; улицы Ластовского в Печерском районе в улицу Степана Ковнира, выдающегося каменщика, одного из создателей Киево-Печерской лавры; улицы Командарма Уборевича в Святошинском районе в улицу Академика Ефремова; улицы Краснопартизанской в Соломенском районе в улицу Братьев Зерових; улицы Шаумяна в Шевченковском районе в улицу Сергея Параджанова.

Кроме того, члены комиссии поддержали переименование улицы Серафимовича в Днепровском районе в улицу Ивана Миколайчука.