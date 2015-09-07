В Киеве на проезд для льготников потратят 100 миллионов гривень

Киевская городская власть дополнительно выделила 100 млн грн на проезд льготников.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов.

«Киевсовет увеличил расходную часть бюджета на 100 млн грн, которые предусмотрены на компенсацию КП «Киевпастранс» и КП «Киевский метрополитен» льгот отдельным категориям граждан, которые в декабре 2014 года отменила Верховная Рада», – рассказал Никонов.

Он напомнил, что по инициативе мэра Виталия Кличко, киевская власть взяла на себя обязательства сохранить бесплатный проезд для киевлян-льготников с 1 июля этого года.

В частности, речь идет о пенсионерах, инвалидах III группы, участников войны, членов семьи ветеранов войны, граждан, которые имеют особые заслуги перед Родиной и трудовые заслуги, лиц, ухаживающих за инвалидами.

Также льготы остались у учащихся общеобразовательных школ, родителей многодетных семей, социальных работников, патронажных сестер. Всего это 356,7 тысяч человек.

Кроме того, городская власть предоставила право на бесплатный проезд взятым на учет в Киеве лицам, внутренне перемещенным с временно оккупированных территорий, зоны АТО и населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения (примерно 40 тыс. граждан).

В Департаменте транспортной инфраструктуры отметили, что к 1 января 2016 года пользоваться льготами в наземном транспорте можно на основании удостоверения, однако уже с января 2016 года – только по карточке киевлянина. Льготный проезд в метро – только по карточке киевлянина.