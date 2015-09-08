Настоятель Киево-Печерской Лавры оправдывал инцидент с киевской полицией тем, что спешил к гостям

По словам священника, он спешил "принять гостей" в Лавре, поэтому не отреагировал на сотрудников полиции и покинул место нарушения. Владыка Павел также сообщил, что после того как был остановлен полицией он уточнил у водителя, нарушал ли тот правила, и получил отрицательный ответ.

"Я не знаю, кому это было нужно. Тогда мы вместе с водителем спешили, ведь нам нужно было встречать гостей. Я уже 22 года являюсь наместником божьей милости. Тогда я спешил, действительно спешил. Мы поехали именно той дорогой, ведь другая была загружена. Машин много было. Когда мы только приехали к воротам "подлетели" полицейские. Я говорю водителю: Петр, ты что-то нарушил? А он говорит: нет. Я выхожу и говорю, ребята, мы что-то нарушали? Они ответили, что нарушили", – сказал настоятель.

Также священнослужитель отметил, что полицейские не знают дорожных знаков.

В отношении автомобиля Mercedes-benz S класса Павел заявил, что машина не новая, была в употреблении и куплена у "одного человека". Также он отметил, что в свободное время на автомобилях Лавры развозят по больницам больных и студентов.

Как сообщал УНИАН ранее, патрульная полиция в Киеве остановила автомобиль Mercedes-Benz S-class настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла за нарушение правил дорожного движения, однако, составить протокол полицейским не удалось.

Священнослужитель не дал полицейским пообщаться с водителем и составить протокол о нарушении. Настоятель Лавры посоветовал сотруднику полиции "подумать о душе" и сходить в церковь, а затем делать ему замечания.