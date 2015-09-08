В киевских маршрутках отказывают в бесплатном проезде участникам АТО

В одной из киевских маршруток участнику боевых действий на Востоке отказали в льготном проезде, что возмутило социальные сети.

"Сегодня (7 сентября), около 7 часов утра водитель маршрутки номер 220 предложил Виталию Шевченко (командир отделения второго батальона 95-й аэромобильной бригады, позывной "Кузнец") выйти вон, ибо, видите ли, льготников везти он не хочет", - написала в Facebook журналистка Ольга Сницарчук.

Журналистка также добавила, что Шевченко уже отказывали в льготном проезде.

"Первый раз такая же история приключилась по этому же маршруту раньше – маршрутка номер 220, номер – АА 0913. Там водительская рожа еще и заявила десантнику: "а я тебя в то ато не посылал". Виталий снял видео – и морды, и номер автобуса записал. Но не воспользовался. Сегодня утром произошел второй такой случай", - написала Сницарчук.

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Она выложила фото водителя, который высадил участника АТО в первый раз.

"На фото: водитель номер 1 маршрутки с госномером АА 0913. Водителя номер 2 пусть найдет судьба", - написала Сницарчук.

Виталий Шевченко запомнился еще и тем, что пытался утихомирить протестующих под стенами Верховной Рады 31 августа, когда проходило голосование об изменениях к Конституции.