Водитель маршрутки, который высадил бойца АТО, уволен - Киевпасстранс

На случай с высадкой участника АТО Виталия Шевченко из маршрутного такси 220 "Киевпасстранс" отреагировало увольнением.

"Водитель уволен. Потому что такое поведение – это не нормально", - заявили в предприятии, пишет "Украинская правда. Киев".

В коммунальном предприятии отметили, что на водителей этого маршрута регулярно раздаются жалобы пассажиров.

"На этот маршрут, на поведение водителей, часто жалуются столичные жители. Поэтому с завтрашнего дня мы решили провести проверку на этом маршруте и ротацию водителей", - сказали в "Киевпасстрансе".

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Ранее УНИАН сообщал, что участника боевых действий на востоке Украины Виталия Шевченко водитель маршрутки 220 высадил из транспорной средства, не позволив воспользоваться законным правом льготного проезда.