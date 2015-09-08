Водитель маршрутки, который высадил бойца АТО, уволен - Киевпасстранс

12:30, 08 сентября 2015
Киев
9417

Водителя 220 маршрутки, который 7 сентября отказался перевозить участника АТО, уволили.

Facebook/Olha Snitsarchuk

На случай с высадкой участника АТО Виталия Шевченко из маршрутного такси 220 "Киевпасстранс" отреагировало увольнением.

"Водитель уволен. Потому что такое поведение – это не нормально", - заявили в предприятии, пишет "Украинская правда. Киев".

В коммунальном предприятии отметили, что на водителей этого маршрута регулярно раздаются жалобы пассажиров.

"На этот маршрут, на поведение водителей, часто жалуются столичные жители. Поэтому с завтрашнего дня мы решили провести проверку на этом маршруте и ротацию водителей", - сказали в "Киевпасстрансе".

Читайте такжеВ киевских маршрутках отказывают в бесплатном проезде участникам АТО

Ранее УНИАН сообщал, что участника боевых действий на востоке Украины Виталия Шевченко водитель маршрутки 220 высадил из транспорной средства, не позволив воспользоваться законным правом льготного проезда.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter