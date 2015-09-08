В Киеве планируют реформировать систему общественного транспорта
В столице благодаря технической помощи Всемирного Банка впервые разрабатывается уникальная транспортная система Киева, целью которой является оптимизация потоков общественного транспорта.
Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время семинара «Устойчивый городской транспорт города Киева. Техническая помощь Всемирного банка» в представительстве Всемирного банка в Украине.
«Город – это живой организм, главными артериями которого являются маршруты общественного транспорта. В течение многих лет город строился, но никто не занимался системной организацией работы транспорта. Поэтому одна из главных задач, которую мы должны решить, – наладить эффективное и удобное транспортное сообщение в столице. Сегодня, в непростые для Украины времена, за счет помощи Всемирного Банка впервые в столице разрабатывается, можно сказать, уникальная транспортная система Киева», – подчеркнул мэр.
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По словам Виталия Кличко, чтобы городской транспорт соответствовал требованиям современного Киева, столичные власти привлекли к анализу текущей ситуации и выработки стратегии международных экспертов из Всемирного банка. И благодарны за помощь, рекомендации и разработки экспертов. Последний раз замеры пассажиропотока в Киеве проводились в 1986 году, и транспортная схема сегодня работает в соответствии с устаревшими расчетами.
Городской голова подчеркнул, что реформирование системы городского транспорта состоится в двух ключевых направлениях. «В первую очередь, необходимо упростить транспортную схему города, уменьшив количество дублирующих маршрутов, если пассажиропоток составляет менее 5 тыс. человек в сутки, увеличив количество прямых маршрутов, расширить маршруты подвоза пассажиров к метро и улучшить сообщение с пригородом за счет пересадочных узлов на окраинах города», – отметил Кличко.
С другой стороны, остается необходимость улучшить сообщение с центром густонаселенных районов города, в частности Троещины. «По рекомендации специалистов банка, мы планируем объединить шесть существующих маршрутов общественного транспорта в три. Объединение коснется маршрутов троллейбусов и маршруток. А также мы откроем три совершенно новых маршрута, которые сейчас не обслуживаются, но имеют огромный потенциал», – подчеркнул Кличко.
В комментарии журналистам он также отметил, что одним из аспектов транспортной системы является и экологическая составляющая. «Мы прорабатываем направление использования экологически чистого транспорта. Мы рассматриваем закупку троллейбусов и трамваев, которые не загрязняют атмосферу и используют гораздо меньше электроэнергии. Поэтому предложения Всемирного банка очень ценные для Киева – мы будем реализовывать наработки, используя лучший мировой опыт», – заявил мэр.