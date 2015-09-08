В Киеве планируют реформировать систему общественного транспорта

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время семинара «Устойчивый городской транспорт города Киева. Техническая помощь Всемирного банка» в представительстве Всемирного банка в Украине.

«Город – это живой организм, главными артериями которого являются маршруты общественного транспорта. В течение многих лет город строился, но никто не занимался системной организацией работы транспорта. Поэтому одна из главных задач, которую мы должны решить, – наладить эффективное и удобное транспортное сообщение в столице. Сегодня, в непростые для Украины времена, за счет помощи Всемирного Банка впервые в столице разрабатывается, можно сказать, уникальная транспортная система Киева», – подчеркнул мэр.

Читайте такжеВ Киеве на проезд для льготников потратят 100 миллионов гривень

По словам Виталия Кличко, чтобы городской транспорт соответствовал требованиям современного Киева, столичные власти привлекли к анализу текущей ситуации и выработки стратегии международных экспертов из Всемирного банка. И благодарны за помощь, рекомендации и разработки экспертов. Последний раз замеры пассажиропотока в Киеве проводились в 1986 году, и транспортная схема сегодня работает в соответствии с устаревшими расчетами.

Городской голова подчеркнул, что реформирование системы городского транспорта состоится в двух ключевых направлениях. «В первую очередь, необходимо упростить транспортную схему города, уменьшив количество дублирующих маршрутов, если пассажиропоток составляет менее 5 тыс. человек в сутки, увеличив количество прямых маршрутов, расширить маршруты подвоза пассажиров к метро и улучшить сообщение с пригородом за счет пересадочных узлов на окраинах города», – отметил Кличко.

С другой стороны, остается необходимость улучшить сообщение с центром густонаселенных районов города, в частности Троещины. «По рекомендации специалистов банка, мы планируем объединить шесть существующих маршрутов общественного транспорта в три. Объединение коснется маршрутов троллейбусов и маршруток. А также мы откроем три совершенно новых маршрута, которые сейчас не обслуживаются, но имеют огромный потенциал», – подчеркнул Кличко.

В комментарии журналистам он также отметил, что одним из аспектов транспортной системы является и экологическая составляющая. «Мы прорабатываем направление использования экологически чистого транспорта. Мы рассматриваем закупку троллейбусов и трамваев, которые не загрязняют атмосферу и используют гораздо меньше электроэнергии. Поэтому предложения Всемирного банка очень ценные для Киева – мы будем реализовывать наработки, используя лучший мировой опыт», – заявил мэр.