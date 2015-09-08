В Киеве, несмотря на обещание Кличко, могут повысить квартплату

Как сообщила "Украинской правде. Киев" жительница дома по проспекту Леся Курбаса, 5В, на подъездах дома появились объявления о повышении квартплаты.

Читайте такжеКличко заявил, что не будет повышать квартплату в Киеве

"1 сентября наш дом получил письмо счастья, что в нашем доме планируется повышение стоимости услуг по содержанию дома и придомовой территории. Знаю, что такие письма получили не только мы: Княжий Затон, 11 также получил. У них также обслуживающая организация ООО "Новострой" (это организация из структуры "Киевгорстрой")", - сообщила киевлянка.

Она добавила, что сейчас кто-то сорвал это объявление, но заверила, что вывешивал ее лично мастер дома.

Согласно объявлению, тариф должен вырасти на 11%. Пока рассчитанный тариф подали на утверждение Киевской городской госадминистрации (КГГА). Однако в КГГА пока не комментируют эту ситуацию.

Как известно, мэр Киева Виталий Кличко неоднократно уверял, что тарифы на содержание домов и придомовой территории не будут повышать. Городские власти даже напечатали открытки для каждого подъезда с сообщением, что квартплата не вырастет.