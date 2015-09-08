Раскрытие предложения по отбору генподрядчика нового корпуса "Охматдет" состоится 16 сентября

Государственное предприятие «Укрмедпроектбуд», заказчик строительства нового корпуса «ОХМАТДЕТ», приняло решение внести изменения в документацию конкурсных торгов на закупку работ по строительству современного лечебно-диагностического комплекса НДСБ «ОХМАТДЕТ» и продлить срок раскрытия предложений участников на неделю, до 16 сентября.

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«В этих изменениях учтены замечания и вопросы, которые получило ГП «Укрмедпроектбуд» от участников торгов. В частности, были внесены все необходимые изменения к техническим характеристикам работ по строительству», − сообщила Ирина Коваль, директор ГП «Укрмедпроектбуд».

С 7 августа, когда ГП «Укрмедпроектбуд» объявил об открытом отборе генподрядчика, заказчик получил 25 вопросов от предприятий, которые обратились за тендерной документацией, и предоставил шесть писем с обстоятельными разъяснениями.

Проведение конкурса вызвало большую заинтересованность со стороны строительных организаций. В целом за тендерной документацией ГП «Укрмедпроектбуд» обратились 12 компаний.