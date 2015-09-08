Раскрытие предложения по отбору генподрядчика нового корпуса "Охматдет" состоится 16 сентября
Конкурс вызвал большую заинтересованность среди строителей, за тендерной документацией ГП «Укрмедпроектбуд» обратились 12 компаний.
Государственное предприятие «Укрмедпроектбуд», заказчик строительства нового корпуса «ОХМАТДЕТ», приняло решение внести изменения в документацию конкурсных торгов на закупку работ по строительству современного лечебно-диагностического комплекса НДСБ «ОХМАТДЕТ» и продлить срок раскрытия предложений участников на неделю, до 16 сентября.
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«В этих изменениях учтены замечания и вопросы, которые получило ГП «Укрмедпроектбуд» от участников торгов. В частности, были внесены все необходимые изменения к техническим характеристикам работ по строительству», − сообщила Ирина Коваль, директор ГП «Укрмедпроектбуд».
С 7 августа, когда ГП «Укрмедпроектбуд» объявил об открытом отборе генподрядчика, заказчик получил 25 вопросов от предприятий, которые обратились за тендерной документацией, и предоставил шесть писем с обстоятельными разъяснениями.
Проведение конкурса вызвало большую заинтересованность со стороны строительных организаций. В целом за тендерной документацией ГП «Укрмедпроектбуд» обратились 12 компаний.