Главный архитектор Киева уверен, что Арку дружбы народов нужно снести
Целовальник заявил, что не видит "художественных достоинств" в сооружении.
Главный архитектор Киева Сергей Целовальник считает, что Арку дружбы народов в Киеве необходимо демонтировать.
Об этом Целовальник заявил в интервью "Сегодня".
"Я эту арку считаю бесполезной. Какая это дружба, если российские войска пришли на нашу землю с танками, и идет настоящая война?! Я не вижу художественных достоинств в этом сооружении и считаю, что Бондаренко (Владимир, депутат от "Батькивщины" в Киевсовете - ред.) прав, нужно снести", - заявил он.
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Напомним, в Киеве организован специальный бесплатный автобусный маршрут, который будет подвозить киевлян и гостей столицы от Пешеходного моста до Арки дружбы народов.
По информации "Киевпастранса", автобусы будут курсировать в рабочие и выходные дни с 8.30 до 20.30 с интервалом движения 20 минут. На маршруте будут работать два автобуса.