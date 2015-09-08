Главный архитектор Киева уверен, что Арку дружбы народов нужно снести

Главный архитектор Киева Сергей Целовальник считает, что Арку дружбы народов в Киеве необходимо демонтировать.

Об этом Целовальник заявил в интервью "Сегодня".

"Я эту арку считаю бесполезной. Какая это дружба, если российские войска пришли на нашу землю с танками, и идет настоящая война?! Я не вижу художественных достоинств в этом сооружении и считаю, что Бондаренко (Владимир, депутат от "Батькивщины" в Киевсовете - ред.) прав, нужно снести", - заявил он.

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Напомним, в Киеве организован специальный бесплатный автобусный маршрут, который будет подвозить киевлян и гостей столицы от Пешеходного моста до Арки дружбы народов.

По информации "Киевпастранса", автобусы будут курсировать в рабочие и выходные дни с 8.30 до 20.30 с интервалом движения 20 минут. На маршруте будут работать два автобуса.